Tricel proclama a José Antonio Kast como Presidente electo

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente el mediodía de este lunes a José Antonio Kast como Presidente electo de Chile, quien asumirá su cargo el próximo 11 de marzo.



Según consignó Emol, a la ceremonia asistió acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, junto a su equipo de la Oficina del Presidente electo (OPE), quienes fueron recibidos por Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tricel.



Valladares fue la encargada de leer el acta de proclamación de Kast como Mandatario por los próximos 4 años. El republicano se impuso a la candidata oficialista, Jeannette Jara, con el 58% de los votos.



También se invitó a representantes del Poder Judicial, el Servel, del Tribunal Constitucional y a los titulares del Senado y la Cámara, Manuel José Ossandón y Jose Miguel Castro.



Asistieron además los presidentes de los partidos de Chile Vamos: Rodrigo Galilea (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli); de republicanos, Arturo Squella; del PSC, Sara Concha; del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser; de Amarillos, Andrés Jouannet; de Demócratas, Ximena Rincón.



Llegaron también los timoneles del PS, Paulina Vodanovic; del PR, Leonardo Cubillos; del PPD, Jaime Quintana; del FRVS, Jaime Mulet.

No asistió el líder del PC, Lautaro Carmona, por el respaldo de Kast a la intervención de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro. Desde el FA, en tanto, concurrió el secretario general del partido, Andrés Couble, consignó Emol.

