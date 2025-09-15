Home Nacional "tricel rechaza tercera candidatura de ximena rincón al senado..."

Tricel rechaza tercera candidatura de Ximena Rincón al Senado

El Tribunal Calificador de Elecciones acogió el requerimiento presentado por el oficialismo y la Democracia Cristiana contra la presidenta de Demócratas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió el requerimiento presentado por el oficialismo y la Democracia Cristiana contra Ximena Rincón  por su tercera postulación al Senado por la Región del Maule.

La presidenta de Demócratas quedó de este modo fuera de la papeleta de las elecciones del 16 de noviembre próximo.

Según consignó 24Horas, el fallo establece que “la candidata señora Rincón, al haber iniciado un primer período senatorial el día 11 de marzo de 2010, el cual cesó por su nombramiento como ministra de Estado el 11 de marzo de 2014, ejerció el cargo parlamentario por más de la mitad de su periodo, actividad que se manifestó incluso en su asistencia a la instalación de la nueva Cámara y su votación en la elección de la mesa respectiva, durante esta última jornada”.

“Actualmente la Senadora se encuentra postulando para un tercer período, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada”, sostiene también la resolución.

En el escrito se planteaba que Rincón “se encuentra dentro de la hipótesis planteada en el artículo 51 inciso tercero de la Constitución, esto es, la actual senadora ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo así, postular a un tercer período para dicho cargo”.

Los partidos del oficialismo y la DC argumentaron que buscaban “asegurar la plena aplicación y vigencia de la Constitución y así evitar tejer interpretaciones que dejen sin aplicación la Carta Política. Se inspira en principios esenciales de supremacía y lealtad constitucional, como también asegurar su vigencia y obligatoriedad”.

La senadora, que ahora ejerce desde 2018 hasta 2026, ya había sido elegida por primera vez para el período 2010-2018, mandato que se interrumpió por haber jurado como ministra secretaria general de la Presidencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

El requerimiento explicaba que “el período de Senado se inicia el 11 de marzo del año siguiente a que se realizan elecciones parlamentarias y la mitad del período se cumple el 10 de marzo del año siguiente en que se realizan nuevas elecciones parlamentarias”.

Asimismo, se apelaba a que los cinco ministros del Tricel no flexibilicen la voluntad del legislador que estipuló expresamente que el máximo de periodos que puede tener un senador en su región son dos legislaturas y no tres.

“Una interpretación distinta permitirá dejar sin aplicación la norma, y de manera absolutamente irregular, anormal, única, y desigual, tendremos una persona que persiga ejercer el cargo por 24 años, lejos del límite de 16 años fijados por el Constituyente derivado”, se leía en el escrito.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Jara sobre terrorismo en La Araucanía: “Eso lo calific...

La candidata oficialista, en el marco de su gira, visitó Temuco. “Yo, si hay indicios de algún tipo y hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer. Pero eso se hace en la práctica, no en la teoría”, sostuvo.

Leer mas
Internacional

Trump anunció que EEUU lanzó un ataque contra una lanc...

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (…) contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó el mandatario en su red Truth Social, recogió Emol.

Leer mas
Triunfo

Esquiador italiano Matteo Franzoso falleció luego de s...

Franzoso, quien este martes cumpliría 26 años y cuyo deceso fue confirmado durante este lunes, murió luego de sufrir una grave caída el pasado fin de semana en el centro La Parva.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/