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Triple homicidio de carabineros en Cañete: presidio perpetuo para los hermanos Antihuén

Los imputados deberán cumplir 40 años de cárcel antes de optar a cualquier beneficio. La audiencia, iniciada de manera telemática pasadas las 15:00 horas, cerró un proceso judicial que se extendió por seis semanas.

Patricia Schüller Gamboa
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Triple homicidio de carabineros en Cañete: presidio perpetuo para los hermanos Antihuén

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer la tarde de este jueves la sentencia contra Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi. Estos fueron declarados culpables del asesinato de tres carabineros el 27 abril de 2024 en Cañete.

La resolución decretó presidio perpetuo calificado. Esto significa que deberán cumplir 40 años de cárcel antes de optar a cualquier beneficio.

La audiencia, iniciada de manera telemática pasadas las 15:00 horas, cerró un proceso judicial que se extendió por seis semanas.

Durante ese tiempo se revisaron los hechos ocurridos la noche del 26 de abril y la madrugada del 27. Esto cuando los funcionarios Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal fiscalizaban una medida cautelar en un domicilio rural de Cañete.

El tribunal determinó que los hermanos actuaron como autores de tres delitos consumados de homicidio calificado contra carabineros en servicio. Esto además de robo con violencia, incendio y tenencia de armas de fuego.

La sentencia también incluyó a Nicolás Rivas Paillao, condenado como colaborador en uno de los homicidios y en el delito de robo con violencia.

En paralelo, se establecieron otras responsabilidades por hechos posteriores. Jefferson Antihuén fue condenado por un homicidio frustrado y por ilícitos cometidos en Contulmo en marzo de 2025. Entre ellos robo con intimidación, porte ilegal de armas y receptación de vehículo.

Tomás Antihuén recibió condena por porte de arma prohibida y por incidentes registrados en 2020, cuando lanzó elementos incendiarios en la vía pública y protagonizó daños calificados y atentado contra la autoridad.

La lectura de la sentencia marca un hito en uno de los casos más graves que ha enfrentado la región en los últimos años. Este hecho conmocionó al país y ahora concluye con penas de presidio perpetuo para los principales responsables.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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