Trump advierte a Maduro que lo más “inteligente” sería que deje el poder

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que lo más “inteligente” que puede hacer su par venezolano, Nicolás Maduro, es renunciar al cargo, en medio de una creciente presión de Washington que incluye un bloqueo frente a las costas de Venezuela enfocado en su riqueza petrolera.

Trump anunció el pasado 16 de diciembre el cerco a los “buques petroleros sancionados” que transitan hacia y desde territorio venezolano, y recordó que desde septiembre Estados Unidos mantiene el despliegue de naves de guerra en el Caribe, en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 personas fallecidas.

El gobierno de Caracas, en tanto, acusa a Estados Unidos de impulsar una campaña para derrocar a Maduro y apropiarse de los recursos naturales del país sudamericano.

El Comando Sur informó este lunes que el último ataque estadounidense alcanzó una embarcación “discreta” en el Pacífico oriental, en el marco de las operaciones navales en curso.

Consultado en su residencia en Florida sobre si su administración busca derrocar a Maduro, el presidente Trump sostuvo: “Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, deslizando que una eventual salida del poder podría evitar mayores consecuencias.

“Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”, agregó Trump en un tono abiertamente amenazante.

El mandatario venezolano respondió señalando que a Trump “le iría mejor” si se enfocara en los problemas internos de Estados Unidos, en lugar de concentrar su discurso en Venezuela.

Durante un acto transmitido por la televisión estatal, Maduro afirmó: “Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo”, y añadió: “Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?”.

Washington ya incautó dos tanqueros con cargamentos de petróleo venezolano, hechos que Caracas califica como actos de piratería y un “robo descarado”.

Trump exige la restitución de activos estadounidenses que considera sustraídos, y acusa al gobierno venezolano de utilizar los ingresos petroleros para financiar el “terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros”.

Estados Unidos mantiene además un amplio despliegue naval contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, operaciones en las que se han destruido cerca de 30 naves y han muerto al menos 104 personas.