Trump afirma que EEUU escoltará “si es necesario” a los petroleros en estrecho de Ormuz

El mandatario de EEUU también ordenó a Washington facilitar seguros para el transporte marítimo comercial. Con esta medida, busca reducir el riesgo para las navieras que operan en la zona.

Eduardo Córdova
Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos podría escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz. La medida se aplicaría si la situación lo requiere, tras advertencias de los Guardianes de la Revolución de Irán sobre la seguridad del paso marítimo.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto crítico para el comercio global de energía. Por esa ruta circula cerca del 20% del petróleo mundial. En medio del conflicto, varias embarcaciones han optado por evitar la zona.

Los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán han elevado la tensión en Oriente Medio. Este escenario ha generado inestabilidad en los mercados internacionales y preocupación por el suministro energético.

Trump aseguró que la Marina estadounidense está preparada para intervenir si es necesario. “Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el LIBRE FLUJO DE ENERGÍA al MUNDO”, escribió en su plataforma Truth Social.

El mandatario también ordenó a Washington facilitar seguros para el transporte marítimo comercial. Con esta medida, busca reducir el riesgo para las navieras que operan en la zona.

El impacto del conflicto ya se refleja en el precio del petróleo. Desde el inicio de las hostilidades, el valor del crudo ha experimentado fuertes alzas en los mercados internacionales.

Alza del petróleo tras escalada del conflicto

El barril de crudo Brent cerró el martes con un aumento del 4,71%, alcanzando los 81,40 dólares. Durante la jornada, incluso superó los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

El West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, también registró un incremento significativo. El barril terminó la sesión en 74,56 dólares, con una subida del 4,67%.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
