Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

El mandatario sostuvo que este crudo “se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las autoridades venezolanas entregarán al país norteamericano “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado”.

“Las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, informó en su plataforma Truth Social.

El mandatario sostuvo en el mismo mensaje que este crudo “se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.

Además, ha señalado que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que “ejecute este plan de inmediato”. El petróleo, ha agregado, “se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

