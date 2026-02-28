Trump confirma muerte de Ali Jamenei y la califica como “justicia”

En un mensaje publicado la tarde de este sábado en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei.



El mandatario sostuvo que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”.

Escalada militar



El anuncio se produce en medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de los recientes bombardeos y contraataques que han tensionado el escenario regional.



Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos.