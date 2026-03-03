Home Internacional "trump dice que españa es “un aliado terrible” y orden..."

Trump dice que España es “un aliado terrible” y ordenó cortar todos los acuerdos

El presidente de EEUU calificó de “poco amistosa” la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán.

Patricia Schüller Gamboa
Trump dice que España es “un aliado terrible” y ordenó cortar todos los acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que España es un aliado terrible y amenazó con cortar todo el comercio con ese país, tras la negativa del gobierno hispano a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

“España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”, afirmó el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump calificó de “poco amistosa” la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. “No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%. Vamos a cortar todo el comercio”, señaló.

En este sentido puso en duda que España pueda vetar el uso de las instalaciones militares. “Podemos usarlas cuando queramos, podemos volar y usarlas nadie nos va a decir (lo contrario)”, afirmó.

Patricia Schüller Gamboa

