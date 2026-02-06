Trump difunde un video racista que muestra a los Obama como primates: tras críticas la publicación fue borrada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió la noche del jueves un video en su red Truth Social. Este contiene teorías conspirativas sobre las elecciones y una representación racista del expresidente demócrata, Barack Obama, y de su esposa, Michelle Obama, caracterizados como primates en una jungla.

La publicación generó reacciones inmediatas y la Casa Blanca restó importancia inicialmente al registro, ante consultas de NBC News. Horas más tarde, el video fue eliminado de la plataforma.

Posteriormente, desde la administración se explicó que “un empleado de la Casa Blanca lo publicó erróneamente”, intentando cerrar la polémica tras la difusión del contenido.

La Casa Blanca defendió el carácter del video, señalando: “Esto es un video meme en internet que muestra al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes del Rey León.

“Por favor, dejen sus falsos enfados y reporten hoy sobre algo que realmente importa para el público estadounidense”, agregó.

En paralelo, The Associated Press solicitó una reacción al expresidente, Barack Obama, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.

La publicación del video también refuerza desinformación sobre la elección presidencial de 2020. En ella Trump perdió frente al demócrata Joe Biden, lo que amplificó las críticas.

Entre ellas destacó la del senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott. Él escribió en la red social X: “Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca; el presidente debería retirarlo”.