Trump ordena desclasificar documentos gubernamentales que hablan de ovnis y vida extraterrestre

El anuncio fue realizado a través de su cuenta en Truth Social. El mandatario indicó que se difundirá información “con estos asuntos altamente complejos pero extremadamente interesantes e importantes”.

Eduardo Córdova
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará liberar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre.

En la misma publicación, Trump explicó que la decisión responde al interés público. Aseguró que actuó “en base al enorme interés demostrado” en los últimos días.

La medida involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales. El objetivo es transparentar antecedentes sobre FANI y OVNI, además de posibles formas de vida extraterrestre.

El anuncio se produce tras declaraciones del expresidente Barack Obama. Sus dichos surgieron en un podcast con el periodista Brian Tyler Cohen.

“Son reales, pero yo no los he visto”, mencionó Obama. También indicó que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que haya una gran conspiración.

Reacciones cruzadas por dichos sobre extraterrestres

Las declaraciones de Obama se viralizaron en redes sociales. Trump criticó sus palabras y aseguró que entregó “información clasificada”.

El actual mandatario afirmó que el exgobernante cometió “un grave error”. Aun así, señaló que desconoce si los extraterrestres existen realmente.

Pese a ello, Trump defendió la apertura de archivos oficiales. Insistió en la necesidad de transparentar documentos sobre ovnis y vida extraterrestre.

En paralelo, Obama abordó nuevamente el tema en su cuenta de Instagram. Allí intentó matizar sus declaraciones iniciales.

“Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las posibilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas”, sostuvo.

“Y nunca vi pruebas durante mi presidencia de que extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros”, puntualizó.

VIDEO: “Los extraterrestres son reales, pero yo no los he visto” afirma Obama en una entrevista de podcast
