Trump retira invitación a Canadá para formar parte de su “Consejo de Paz”

El presidente de EEUU, Donald Trump, retiró este jueves la invitación que había realizado al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para unirse al “Consejo de Paz” que está impulsando su gobierno.

La situación se produce en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países, luego de que Carney adoptara una postura cautelosa en torno al alcance y la gobernanza del Consejo.

Trump dio a conocer su decisión en su cuenta de Truth Social, donde señaló que “estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que el Consejo de Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”.

En los últimos días, el primer ministro canadiense llamó la atención por su discurso en el Foro Económico de Davos, en el que abordó al escenario internacional y subrayó que existe una “ruptura” del orden que, por décadas, estuvo marcado por la hegemonía de EEUU.

Las declaraciones de Carney fueron un mensaje dirigido a Trump, al cual no mencionó directamente, y quien en las últimas semanas ha amenazado con anexar Groenlandia. Además, en su momento, también bromeó con la posibilidad de anexar Canadá.

Según consignó Emol, algunos analistas consideran que la retirada de la invitación es un intento del presidente estadounidense de limitar la participación de líderes que podrían cuestionar o condicionar las decisiones de su Consejo.

Cabe destacar que, hasta ahora, la Casa Blanca informó que al menos 35 jefes de Estado han aceptado formar parte del Consejo, aunque no revelaron una lista detallada.