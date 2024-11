Trump subirá aranceles a China, México y Canadá por ingreso de migrantes y drogas

El conductor, en conversación con 24Horas, dijo que “iba por calle San Francisco, a la altura del 22 y me hace parar la chica. Cruza la calle, me paró por el lado derecho y entra por la ventana. Yo no trato de trabajar tanto de noche. Cuando la chica me hace parar, yo bajo la ventana y entra la cabeza y me quiere dar un beso en la boca. Me quiso dar un beso y me dice ‘ayuda no me quiero ir con él’, y le digo que se subiera para ayudarla”.