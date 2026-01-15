Trump valora su conversación telefónica con Delcy Rodríguez: “Estamos logrando avances significativos”

Home Internacional "trump valora su conversación telefónica con delcy rodríguez: “est..."

El mandatario estadounidense describió como “muy positiva” su conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, y mencionó que entre los temas abordados estuvo “el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional”

Leonardo Medina
Donald Trump valoró como “muy positiva” su conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que se están dando “avances significativos” para la “estabilización” del país, tras el primer contacto conocido entre ambos.

“Esta mañana he mantenido una conversación muy positiva con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances significativos en nuestro apoyo a la estabilización y recuperación de Venezuela”, afirmó el presidente de EEUU en su plataforma Truth Social.

El mandatario mencionó que “el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional” fueron algunos de los “diversos” temas abordados durante su llamada con Rodríguez y aseveró  que la “colaboración” entre Washington y Caracas “será muy beneficiosa para todos”

“Venezuela pronto volverá a ser un país próspero y grande, quizás más que nunca”, agregó.

Horas antes, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, el republicano describió como “excelente” su conversación con la presidenta venezolana, e incluso dijo que esta última era “una persona estupenda” y “con quien hemos trabajado muy bien”.

Por su parte, Rodríguez confirmó que tuvo una llamada con el presidente estadounidense, la cual catalogó como “cortés”.

También, detalló que la conversación se desarrolló “en un marco de respeto mutuo” y que abordaron “una agenda de trabajo bilateral en beneficio” de ambos pueblos, así como “asuntos pendientes” entre sus gobiernos.

La semana pasada Rodríguez juró el cargo como presidenta encargada, días después de que EEUU lanzara un ataque contra Caracas que se saldó con un centenar de muertos, y la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras meses de escalada de tensiones por supuesto tráfico de drogas.

Source Texto: La Nación/Aton
https://www.lanacion.cl

