Turba atacó con objetos contundentes a carabinero para evitar detención de un sujeto en Colina

Un procedimiento de fiscalización dejó a un carabinero herido y a dos personas detenidas en la comuna de Colina, en la zona norte de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas de este jueves. El incidente se registró en la intersección de calle San Mateo con Pedro Lira, cuando personal policial realizaba controles preventivos.

En ese contexto, un funcionario de la 42° Comisaría de Radio Patrulla fue agredido con un golpe de puño en el rostro por un sujeto que se negó a ser fiscalizado.

Tras la agresión, el individuo escapó hacia un conjunto de departamentos tipo block, siendo seguido por el carabinero afectado.

Sin embargo, durante la persecución, un grupo de personas intervino y atacó al uniformado con palos y objetos contundentes, provocándole diversas lesiones.

Frente a esta situación, otro funcionario hizo uso de su arma de servicio. El disparo permitió herir y detener a uno de los atacantes.

El sujeto lesionado fue trasladado a un recinto asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital, mientras continúa bajo observación médica.

Posteriormente, el primer agresor fue detenido por la policía. Será puesto a disposición del Ministerio Público.

Estado del carabinero y detenidos

El capitán Rodrigo Avello, oficial de ronda de la Prefectura Norte hablo del hecho. Detalló que “en el caso del funcionario policial, este se mantiene en estudio de sus lesiones en el hospital de Carabineros”.

Este, “fue trasladado de manera aeromédica y se mantiene con un aparente TEC cerrado producto de golpe con un objeto contundente en la cabeza”. Lo anterior, “lo mantiene por el momento con situaciones como vómitos compulsivos, y que están siendo estudiadas en estos momentos en el hospital”.

Asimismo, indicó que “Respecto a los sujetos, se mantienen los dos detenidos, inicialmente el primer controlado, el que efectuó un golpe de puño al funcionario, más el sujeto que se mantiene con el impacto balístico que está en el hospital San José en estos momentos, en estudio de su lesión”.