Home Nacional "turba atacó con objetos contundentes a carabinero para evitar det..."

Turba atacó con objetos contundentes a carabinero para evitar detención de un sujeto en Colina

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas de este jueves. El incidente se registró en la intersección de calle San Mateo con Pedro Lira, cuando personal policial realizaba controles preventivos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Turba atacó con objetos contundentes a carabinero para evitar detención de un sujeto en Colina

Un procedimiento de fiscalización dejó a un carabinero herido y a dos personas detenidas en la comuna de Colina, en la zona norte de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas de este jueves. El incidente se registró en la intersección de calle San Mateo con Pedro Lira, cuando personal policial realizaba controles preventivos.

En ese contexto, un funcionario de la 42° Comisaría de Radio Patrulla fue agredido con un golpe de puño en el rostro por un sujeto que se negó a ser fiscalizado.

Tras la agresión, el individuo escapó hacia un conjunto de departamentos tipo block, siendo seguido por el carabinero afectado.

Sin embargo, durante la persecución, un grupo de personas intervino y atacó al uniformado con palos y objetos contundentes, provocándole diversas lesiones.

Frente a esta situación, otro funcionario hizo uso de su arma de servicio. El disparo permitió herir y detener a uno de los atacantes.

El sujeto lesionado fue trasladado a un recinto asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital, mientras continúa bajo observación médica.

Posteriormente, el primer agresor fue detenido por la policía. Será puesto a disposición del Ministerio Público.

Estado del carabinero y detenidos

El capitán Rodrigo Avello, oficial de ronda de la Prefectura Norte hablo del hecho. Detalló que “en el caso del funcionario policial, este se mantiene en estudio de sus lesiones en el hospital de Carabineros”.

Este, “fue trasladado de manera aeromédica y se mantiene con un aparente TEC cerrado producto de golpe con un objeto contundente en la cabeza”. Lo anterior, “lo mantiene por el momento con situaciones como vómitos compulsivos, y que están siendo estudiadas en estos momentos en el hospital”.

Asimismo, indicó que “Respecto a los sujetos, se mantienen los dos detenidos, inicialmente el primer controlado, el que efectuó un golpe de puño al funcionario, más el sujeto que se mantiene con el impacto balístico que está en el hospital San José en estos momentos, en estudio de su lesión”.

Source Texto: La Nación / Foto: X (referencia)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Es un chiste…”: Andrea Arístegui explica su comentado...

La animadora de “Contigo en la mañana” se refirió a la indirecta que lanzó al conductor de “Mucho Gusto”, y planteó que “creo que uno puede ser igual de frontal y honesto en la conversación sin pasarse de revoluciones”.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Viña del Mar: conoce las mejores hamburgu...

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y eres fanático de las hamburguesas, en la Ciudad Jardín encontrarás locales para todos los gustos, desde smash burgers hasta versiones más clásicas y contundentes.

Leer mas
Nacional
Fiscalía informa hallazgo de osamenta humana en terren...

Según consignó Emol, la fiscal jefe en Los Ríos, Tatiana Esquivel, dijo que “la muestra ósea analizada presenta un 100% de correspondencia con ADN humano, sin mezcla relevante con otras especies”. La declaración la hizo durante la audiencia de revisión de medidas cautelares a los hijos de Chuñil.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/