El hecho ocurrió alrededor de las 00:10 horas de este miércoles en una vivienda de Camino Agua del Palo, donde se encontraban un matrimonio y sus cuatro hijos.

Turbazo en Vitacura: Golpean a dueño de casa y amenazan con armas de fuego al resto de la familia

Una familia en Vitacura sufrió esta madrugada un violento turbazo perpetrado por una banda de sujetos armados en la Región Metropolitana.

Los delincuentes golpearon a las víctimas y escaparon con un millonario botín, que incluyó tres vehículos de alta gama.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:10 horas en una vivienda de Camino Agua del Palo, donde se encontraban un matrimonio y sus cuatro hijos, recogió Emol.

Cerca de siete individuos armados irrumpieron violentamente por el acceso principal y amenazaron a las víctimas. Golpearon al dueño de casa y redujeron al resto de la familia bajo intimidación con armas de fuego, para luego sustraer joyas, dinero y otras especies de valor, antes de huir en los tres automóviles de alta gama pertenecientes a la familia.

Tras el aviso a Carabineros, se desplegó un operativo que culminó en la comuna de Quilicura, aunque los autores del ilícito lograron escapar.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el asalto comenzó a ser investigado por la PDI.

Cabe precisar que, tras este turbazo, se registró otro delito bajo la misma modalidad, el cual terminó con un funcionario de la policía civil en riesgo vital luego de ser herido por los ladrones.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Eduardo Córdova

13
