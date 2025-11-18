Turista fallece luego de extraviarse junto a dos amigos en Torres del Paine: uno continúa perdido y otro fue rescatado

Un grupo de tres turistas se extravió dentro del parque nacional Torres del Paine ubicado en la Región de Magallanes. Como resultado, uno murió, otro fue rescatado y un tercero sigue desaparecido.

“En horas de la tarde del lunes 17 de noviembre, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre una alerta de extravío de personas al interior del Parque Nacional Torres del Paine en el sector Perros”, señaló en un comunicado la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza.

A medida que avanzaron las horas, se confirmó el hallazgo de dos de los turistas, uno de ellos fallecido y el otro con vida, quien está siendo auxiliado por visitantes y por personal de la empresa concesionaria del parque.

Coordinación de búsqueda

Respecto al tercer extraviado, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza convocó a un Cogrid provincial para coordinar las labores de búsqueda y gestionar el traslado de la persona fallecida.

Posteriormente, se informó que las complejas condiciones climáticas, sumadas a la dificultad de acceso y la hora, impiden continuar durante la noche.

Por ello, a primera hora del martes 18 de noviembre se desplegará un contingente de alta montaña de Carabineros y las Parmes del Ejército para liderar la búsqueda.