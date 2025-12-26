Home Nacional "udi abre opción de respaldar a bachelet en la onu..."

UDI abre opción de respaldar a Bachelet en la ONU

El presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, en conversación con T13 Radio, dijo que “él es el que define y nosotros nos vamos a allanar. Si el Presidente Kast define que vamos a apoyar a Michelle Bachelet, la UDI va a ser guaripola en eso. Y si el Presidente Kast decide que no, bueno, no se apoyará”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
UDI abre opción de respaldar a Bachelet en la ONU

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló este viernes que la postura del partido frente a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU dependerá de la definición del Presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con T13 Radio, el diputado sostuvo que “él es el que define y nosotros nos vamos a allanar. Si el Presidente Kast define que vamos a apoyar a Michelle Bachelet, la UDI va a ser guaripola en eso. Y si el Presidente Kast decide que no, bueno, no se apoyará”.

La distancia ideológica con la exmandataria también fue explicitada por Ramírez: “Como yo no puedo estar más lejos de Michelle Bachelet… yo preferiría que dirigiendo la ONU estuviera alguien más acorde a nuestras ideas”.

En su opinión, “la ONU no está desprovista de dirección política, y por supuesto, que las posiciones políticas importan en la forma de conducir el organismo”.

Sin embargo, la consecuencia final es clara: pese a las diferencias, la UDI se alineará con la decisión presidencial. “Si Kast decide finalmente apoyar a Michelle Bachelet, nosotros no solamente nos vamos a allanar a esa decisión, sino que vamos a apoyar en serio”, concluyó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: museos para visitar en la capit...

Santiago ofrece panoramas culturales ideales para recorrer durante todo el año. Una selección de museos para descubrir la historia, el arte y la identidad del país en distintos puntos de la capital.

Leer mas
Vanguardia
Pareja de Alexis Sánchez comparte especiales fotos jun...

Alexandra Litvinova publicó en sus redes sociales unas imágenes navideñas en compañía de su hija, fotos en las que no aparece el delantero chileno.

Leer mas
Economía
SII informa retención de impuestos del 15,25% en 2026 ...

El organismo indicó que “este cambio, que se aplicará automáticamente en el sistema del Servicio de Impuestos Internos (SII) cada vez que el contribuyente emita una boleta, responde a lo establecido en la Ley N°21.133 de 2019, que fijó la cotización obligatoria para trabajadores independientes a fin de incorporarlos progresivamente al sistema de protección social otorgándoles las mismas coberturas que tienen los trabajadores dependientes”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/