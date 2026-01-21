UDI asegura que ganaron nuevo diputado tras reconteo de votos en el Maule y PDG desmiente información

Luego de que la UDI asegurara este miércoles que el diputado Felipe Donoso habría sido reelecto en el distrito 17 de la región del Maule, tras un recuento de votos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), desde el Partido de la Gente (PDG) se pronunciaron en las últimas horas para desmentir la información.

Previamente, se había revelado que el Tricel supuestamente había confirmado la reelección de Donoso, algo que dejaría fuera del Congreso a Guillermo Valdés (PDG).

Valdés había logrado su cupo en las elecciones del pasado 16 noviembre, pero Donoso presentó un reclamo solicitando una nueva revisión de mesas, después de perder su escaño por una estrecha diferencia de 88 votos.

Y pese a que la UDI afirmó que Donoso terminó imponiéndose por la revisión del Tricel, el PDG, mediante su presidente nacional, Rodrigo Vattuone, alzó la voz en un comunicado y negó la información.

“Venimos a desmentir categóricamente las publicaciones falsas emanadas desde el corazón de la Unión Demócrata Independiente, en las cuales se asegura que el PDG habría perdido al diputado electo por el Distrito 17 de la Región del Maule, Guillermo Valdés, tras una solicitud hecha por la UDI para revisar algunas mesas electorales”, señalaron.

A la vez, añadió que “como presidente del PDG, asistí personalmente esta mañana a la revisión de las actas correspondientes a 16 mesas del Distrito 17, un proceso que se llevó a cabo de manera transparente y que fue encabezado de manera presencial por tres ministros integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones. Los resultados y definiciones de dicha revisión serán comunicados en los tiempos y formas que el tribunal disponga, de acuerdo con la legislación electoral vigente”.

“Es una vergüenza que desde la UDI, de manera matonesca, intenten revertir ‘por secretaría’ la voluntad soberana de los habitantes de la Región del Maule y que, no conformes con eso, intenten manipular a la opinión pública con información falsa”, indicó.

Asimismo, planteó que “estamos tranquilos y confiados en los resultados de la elección parlamentaria de noviembre pasado en el Distrito 17, y esperaremos la definición del Tricel con la certeza del triunfo obtenido en las urnas”.

Tricel se pronuncia

Por su parte, en diálogo con Emol, el jefe administrativo del Tricel, Arturo Lagos, confirmó que todavía no existe ningún resultado por el reconteo de votos.

“Aún el resultado del distrito no se tiene, porque las 16 cajas (del reconteo) se tienen que introducir al sistema, se validan otra vez, para que no tengan alguna inconsistencia, y después de eso se va a dictar la sentencia de proclamación, y eso va a ser la próxima semana”, declaró al citado medio.

También, mencionó que “hoy día no se sabe nada, ni siquiera yo lo sé que soy el que administra este sistema. No tengo idea cuál es el resultado, porque todavía no se han ingresado a las mesas, hay que volver a hacer una cuadratura, revisar si hay una inconsistencia, si una mesa supera supera los inscritos, etc. se hace una serie de validaciones”.

“No sé de dónde salió esa diferencia de 30 votos… porque por lo menos de nosotros eso no ha salido, no hemos ingresado las actas todavía”, remarcó.