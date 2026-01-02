Un 60% de los empresarios familiares enfocará sus inversiones en Chile en los próximos 3 años

Chile se perfila como el principal destino de las inversiones de los empresarios familiares durante los próximos tres años, ya que un 60% de ellos asegura que apostará por el territorio nacional en dicho periodo. Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta de Percepción 2025 realizada por la Asociación de Empresas Familiares (AEF), organización sin fines de lucro que agrupa a las familias empresarias del país.

El sondeo realizado entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre en el que participaron 104 socios AEF, reveló también que Latinoamérica (17%), Estados Unidos (10%) y Europa (3%) aparecen como destinos secundarios, evidenciando un proceso de diversificación estratégica en el que las familias empresarias, más que migrar su capital, están ampliando su portafolio regional para reducir riesgos, capturar oportunidades externas y complementar su operación local. Un escenario muy distinto a lo ocurrido en 2022, cuando solo un 47% estaba dispuesta a invertir en Chile y más de la mitad apostaba por el extranjero.

Además, un 65% de encuestados declara sentirse optimista y muy optimista por el futuro. “Esta es una señal contundente del profundo compromiso que las familias empresarias tienen con el país, pues a pesar de las tensiones existentes y de un entorno desafiante, confían en que este escenario se revertirá. Un arraigo que es clave, considerando que la empresa familiar representa el 78% de las compañías en Chile, genera el 60% del empleo y produce 65% del PIB nacional’, destaca la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares, Anne Traub.

Y si de crecimiento se trata, un 61% de los sondeados opina que en 2026 este se situará entre 2,1% y 3%, rango que refleja un optimismo moderado y un clima de normalización en el que se asume que las restricciones que frenaron al país en los últimos años podrían atenuarse, habilitando una fase de recuperación.

Confianza en el próximo gobierno

El ánimo positivo que muestra el estudio realizado por la AEF se ve reforzado por el 64% de las personas que dice tener mucha confianza en el próximo gobierno. Una visión que contrasta con los elevados niveles de desconfianza que declaran respecto de la actual administración (92%), Cámara de Diputados (71%) y Senado (51%). La Contraloría General de la República, con un 59% de confianza, aparece como la única institución con credibilidad transversal.

Sobre los principales desafíos para el país en 2026, los empresarios familiares señalan que la seguridad pública es el problema dominante (79%), seguida muy de cerca por el crecimiento económico (76%). La eficiencia del Estado (21%) y la permisología (20%) aparecen como cuellos de botella estructurales.

Consultados sobre la economía chilena, un 78% considera que está estancada, visión que se ha agudizado respecto de sondeos anteriores, ya que en 2023 un 42, 4% opinaba que se encontraba en dicho estado, y en 2022 un 37,6% tenía esa percepción. Estos datos contrastan con el 54% que piensa que la economía mundial está progresando, consideración que experimentó un fuerte salto desde 2023, cuando un 32,8% así lo visualizaba.

Desafíos de las empresas

La desaceleración económica, la incertidumbre política y los cambios regulatorios son destacados como los principales desafíos que afrontan actualmente las empresas. Más atrás mencionan la transformación digital y la competitividad. Esto sugiere que los empresarios familiares tienen puesta su atención por ahora en el corto plazo y en mantener el negocio a la espera de mejores niveles de estabilidad para dar curso a mayores inversiones.

Ante la consulta sobre cómo evaluaría la situación económica/financiera de las pymes, el sondeo de la AEF revela que un 37,1% cree que es mala y muy mala. Respecto de las empresas del Estado, un 63,9% tiene la misma percepción negativa; y un 62,2% posee la misma visión de las grandes empresas.