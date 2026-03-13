“Un arma tenía un láser apuntando a mi hija”: Víctima de asalto en casa de Pirque entrega detalles del violento hecho

Una familia sufrió un violento asalto en su domicilio ubicado en una zona de parcelas de Pirque. El hecho fue cometido por al menos cuatro delincuentes, quienes irrumpieron en la vivienda durante la madrugada.

El jefe de hogar, Luis Adasme, relató que al momento del ataque se encontraba durmiendo junto a su pareja y su hija de 3 años. Según su testimonio, los antisociales ingresaron de forma violenta al recinto.

“Despertamos con gente que quería entrar a la casa, nos botaron el portón, patearon la puerta”, señaló.

El hombre aseguró que los delincuentes apuntaron con armas de fuego a la familia, incluyendo a su hija. De acuerdo con su relato, uno de los sujetos utilizaba un arma con mira láser.

Luego agregó que “nos apuntaron a todos. Incluso un arma tenía un láser apuntando a mi hija… Yo vi cómo pasaba el láser por el cuerpo mío y de mi hija”.

Durante el asalto, uno de los sujetos efectuó un disparo hacia la habitación de la hija mayor de la familia. Sin embargo, la niña no se encontraba en ese dormitorio, por lo que no resultó lesionada.

Además, el dueño de casa explicó que intentó impedir que los delincuentes avanzaran al interior del inmueble, lo que derivó en un forcejeo con uno de ellos.

“Uno entró, con él peleé, literalmente peleé. Me pegan en la cabeza y siento el estruendo, escuché un bombazo y el olor a pólvora”, comentó.

Investigación en desarrollo

El asalto no dejó personas con lesiones de gravedad, pese a la violencia del ataque. Tras la denuncia, personal de la PDI llegó hasta la parcela para realizar diversas diligencias investigativas y peritajes en el lugar.

Hasta ahora no se han registrado personas detenidas por este hecho. Las indagatorias continúan con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables del delito.