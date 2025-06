“Un golpe para la democracia”: Kaiser reacciona al triunfo de Jeannette Jara

La victoria de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo generó reacciones desde distintos sectores políticos. Uno de los más duros fue el diputado y precandidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien cuestionó abiertamente al Partido Comunista (PC) tras el resultado electoral.



Durante un punto de prensa, Kaiser planteó dudas sobre el compromiso democrático del PC y advirtió sobre su influencia en el proceso electoral. “Esperamos que el PC se comprometa, efectivamente, a respetar los principios constitucionales y democráticos que no ha respetado en el pasado. Y esperamos que este proceso eleccionario no sea una señal que nos indique que, de ahora en adelante, tendremos que jugarnos la democracia en cada elección”, señaló.



El diputado también expresó preocupación por la presencia del comunismo en el escenario político: “Es un duro golpe para la democracia que la representante de un partido que no cree en la democracia haya ganado las elecciones primarias del oficialismo. Creemos que el Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad, y existen pruebas para ello”.



Las declaraciones del aspirante libertario marcan un tono confrontacional frente al nuevo panorama electoral, en el que Jeannette Jara emerge como la principal figura del bloque oficialista rumbo a los comicios de noviembre.