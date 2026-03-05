Home Nacional "un muerto y 19 heridos deja choque entre un bus y un camión en la..."

Un muerto y 19 heridos deja choque entre un bus y un camión en la Ruta 5 Norte, a la altura de Ovalle

De acuerdo a lo señalado por el teniente Camilo Pavez, jefe de la Tenencia Carreteras Limarí, el hecho sucedió cerca de las 04:30 horas a la altura del kilómetro 364 en dirección al norte cuando la maquinaria con pasajeros impactó por detrás al otro vehículo. Producto de la colisión, el conductor del bus, perteneciente a la empresa Turis Norte, falleció en el sitio del suceso.

Un muerto y 19 personas lesionadas dejó un choque entre un bus y un camión de carga ocurrido la madrugada de este jueves en plena Ruta 5 Norte, a la altura de Ovalle, en la Región de Coquimbo.

Otras 19 personas sufrieron lesiones de diversa consideración, pero todos quedaron sin riesgo vital.

El otro chofer involucrado fue detenido por Carabineros

El otro chofer involucrado fue detenido por Carabineros con el fin de recabar mayores antecedentes sobre el mortal accidente, consignó 24Horas.

Por su parte, la Fiscalía dispuso que la SIAT quede a cargo de las diligencias en torno a las causas del hecho.

