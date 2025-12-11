Una madre y sus dos hijas fallecieron en un incendio que destruyó una casa en Osorno

Una mujer y sus dos hijas murieron en un incendio que este jueves destruyó por completo una vivienda en Osorno, Región de Los Lagos.

De acuerdo con información de Radio Biobío, el siniestro ocurrió en el sector de Francke, específicamente en la intersección de calle Los Lingues con Héroes de la Concepción.

Según antecedentes preliminares entregados por Bomberos, la madre fue encontrada en el pasillo de la vivienda, aparentemente intentando escapar del fuego.

Las menores, en tanto, estaban dentro de un dormitorio al momento del incendio, y testigos señalaron que la rapidez con que se propagaron las llamas impidió cualquier intento de rescate.

Tres vecinos resultaron con lesiones mientras intentaban socorrer a las víctimas, en un esfuerzo que no logró revertir el fatal desenlace.

Un amplio contingente de Bomberos llegó al lugar para trabajar en el control del incendio y evitar su propagación a otras estructuras.