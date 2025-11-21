Home Nacional "universidad central otorga medalla fundadores a contralora doroth..."

Universidad Central otorga Medalla Fundadores a contralora Dorothy Pérez en celebración de aniversario 43

La distinción fue entregada por el presidente de la Junta Directiva, Patricio Silva, y el rector Santiago González en la ceremonia realizada en el Aula Magna de la casa de estudios.

Patricia Schüller Gamboa
En una ceremonia solemne la Universidad Central celebró sus 43 años de su labor educando jóvenes. En la oportunidad, el rector Santiago González y el presidente de la Junta Directiva, Patricio Silva, entregaron la “Medalla Fundadores” a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, una distinción creada para honrar a personalidades que encarnan los valores y vocación de servicio público de la institución.

Al agradecer el reconocimiento, Dorothy Pérez afirmó que“esta medalla encarna los valores de su institución, que son valores esenciales de nuestra República, que es lo que la Contraloría General ha custodiado por cerca de 100 años, quien les habla, lo que tiene que hacer, es extender esos valores al mayor alcance dentro de la administración del Estado”.

Por su parte, el rector Santiago González, aseveró que, al cumplir 43 años en la Universidad Central, se marca un punto de inflexión. “El camino que hemos recorrido no ha sido fácil, ha sido un camino lleno de compromiso, de voluntad y de entendimiento, pero la Universidad hoy alcanza un nivel del cual estamos tremendamente orgullosos”, afirmó.

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Junta, Patricio Silva, hizo un repaso por los principales avances de los últimos años de la Institución, destacando la acreditación del Doctorado en Estudios Sociales Avanzados y del Magíster en Psicología Clínica, lo que se suma a la reciente creación del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de Materiales, que comienza a dictarse en 2026, lo que consolida la oferta de la U. Central en materia de posgrado.

Además, la autoridad puso el acento en el futuro de la casa de estudios. “Mirando hacia adelante, soñamos con una Universidad Central al 2032 reconocida por su prestigio académico, innovación y humanismo activo. Una universidad eficiente, moderna y digital, pero a la vez, profundamente humana, solidaria y comprometida con Chile. Cada uno de estos objetivos debe estar impregnado de un propósito común: contribuir al bienestar del país y al progreso de su gente”, cerró.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
