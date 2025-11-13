Home Nacional "“uno de ellos me empezó a asfixiar”: conductor sufrió..."

“Uno de ellos me empezó a asfixiar”: Conductor sufrió brutal golpiza durante encerrona en Conchalí

El episodio se registró cerca de las 22:00 horas en calle Sur, mientras el afectado terminaba labores de refacción en la casa de un familiar que reside a una cuadra de su domicilio. Al emprender regreso, la banda delictual lo atacó.

Eduardo Córdova
Un hombre fue víctima de un violento robo la noche del miércoles en Conchalí, Región Metropolitana, cuando un grupo de delincuentes lo interceptó a pocos metros de su vivienda y lo golpeó en la cabeza para arrebatarle su vehículo.

Al menos cuatro personas armadas lo intimidaron para quitarle el automóvil, generándose un violento forcejeo en el que la víctima fue golpeada con una pistola en la cabeza. Además, relató que los asaltantes intentaron asfixiarlo.

“Uno de ellos me empezó a asfixiar”

“Uno de ellos me empezó a asfixiar atrás, y cuando ya era mucho, mucho, tuve que entregarle las llaves (del auto), después de harto forcejeo que tuvimos, porque yo no lo quería entregar el vehículo”, señaló el conductor.

“Me golpearon con la pistola en la cabeza”, agregó, indicando que recibió 16 puntos en un centro asistencial, lo que se evidenció con el parche que llevaba en la frente.

Por otro lado, una vecina comentó que desde un automóvil “se bajan tres o cinco individuos, lo atacan y lo golpean, y se llevan su camioneta. Fueron bastante violentos con él, le roban también sus pertenencias, su celular y sus documentos”.

