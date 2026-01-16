Home Tendencia "usuarios reportan caída de x a nivel global: no pueden acceder a ..."

Usuarios reportan caída de X a nivel global: No pueden acceder a la red social

La red social presenta fallas tanto en su aplicación como en el sitio web, donde al intentar ingresar, la plataforma no carga o aparece el mensaje “algo salió mal. Intenta recargar”.

Leonardo Medina
Usuarios reportan caída de X a nivel global: No pueden acceder a la red social

Diferentes usuarios comenzaron a reportar cerca del mediodía de este viernes una caída a nivel global de la red social X, antes conocida como Twitter

La plataforma presenta fallas tanto en su aplicación como en el sitio web, donde al intentar ingresar, la plataforma no carga. 

También, en la página de inicio, aparecen mensajes como “algo salió mal. Intenta recargar” o “los post no se están cargando en este momento”.

En paralelo, en el sitio Downdetector se aprecia que varios usuarios reportaron los problemas que presentaba la red social. 

De momento, no ha existido una declaración por parte de la plataforma o su dueño, Elon Musk. 

Este incidente ocurre tres días después de una interrupción similar registrada el pasado 13 de enero, la cual también fue ampliamente reportada en sitios como Downdetector.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

