Vallejo apela a “patriotismo” para rechazar sanciones de Estados Unidos

En su habitual vocería de los lunes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las sanciones que impuso a Estados Unidos a tres funcionarios del Gobierno y aseguró que es un hecho que no se debe dejar pasar por “patriotismo”.



Vallejo lamentó que el país norteamericano quitara las visas a los funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, (el subsecretario Claudio Araya y al jefe de gabinete, Guillermo Petersen), además del titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, a quienes acusan de “promover” el proyecto para construir un cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso.



Sobre Muñoz, la vocera dijo que “cuenta con todo el respaldo del Gobierno de Chile” y que “estamos frente a una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos”.



“El ministro de Transporte y Telecomunicaciones no sólo ha cumplido con su deber como ministro de Estado de evaluar diversos proyectos para el desarrollo del país, sino que ha empujado desde el día uno de su mandato una agenda de modernización muy robusta en materia de transporte y telecomunicaciones”, aseguró.



“Nosotros tomamos decisiones en función del desarrollo de nuestro país y por cierto nunca jamás atentando ni a la seguridad de nuestro país ni de la región, como lamentablemente ha señalado a través de una imputación totalmente falsa y por cierto grave hacia nuestra autoridad de Estado, en este caso el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones”, dijo la ministra.



Agregó que el proyecto se encuentra “en evaluación” y que la decisión que se tome al respecto dependerá de “los procedimientos administrativos que tiene nuestra institucionalidad”.



Sobre las advertencias que habría hecho el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, Vallejo afirmó que “más allá de las observaciones, de las preocupaciones que puedan tener, Chile, que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa”



La ministra remarcó que Chile “no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa. Y así ha sido la trayectoria en distintas oportunidades”.

“Esperamos que todos obviamente se pongan detrás del respeto a nuestra soberanía solidarizando con el ministro”



La ministra aseguró que el hecho de que el proyecto solo esté en evaluación “hace además más imprudente, unilateral y arbitraria la sanción que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos contra un ministro del Estado de Chile, que además cuenta con todo nuestro respaldo, no solo como persona, sino que, como ministro del Estado de Chile, al cual hay que respetar”.



“Y esperamos que todos obviamente se pongan detrás del respeto a nuestra soberanía solidarizando con el ministro de Estado. No solo es un tema de gobierno, sino que es un tema de patriotismo”, agregó.



Vallejo finalizó argumentando que “no corresponde bajo ningún punto de vista que otro país esté aplicando sanciones arbitrarias y unilaterales a ministros de Estado o cualquier otra autoridad de nuestro país porque de alguna manera se considera que no es apropiada la acción de nuestras autoridades”



“El día de hoy es Estados Unidos, mañana puede ser otro país. Y nunca bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que Chile, sea el gobierno que sea más adelante, tome decisiones en función de las presiones de otras naciones o que actúe bajo amenaza o presión de otras naciones”.