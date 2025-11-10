Vallejo califica de “superfluas” críticas opositoras por saludo de Boric a Milei

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó este lunes el saludo entre el Presidente Gabriel Boric y su par argentino, Javier Milei, durante la ceremonia de cambio de mando presidencial en Bolivia, donde asumió Rodrigo Paz.



El gesto fue captado por la transmisión oficial del evento, mostrando a Milei saludando a Boric, quien permaneció sentado. El episodio generó cuestionamientos desde la oposición, especialmente desde el Partido Republicano.



El diputado Luis Fernando Sánchez afirmó: “Nos avergüenza a todos. Los chilenos no nos merecemos ser representados fuera del país por alguien con este tipo de conductas, que no es capaz de pararse a saludar un gobernante extranjero”.

“Todos vieron que los presidentes se saludaron, y eso es lo importante”



Durante la vocería habitual posterior al comité político ampliado de este lunes, Vallejo restó importancia a las críticas y destacó el contexto diplomático del encuentro: “Todos vieron que los presidentes se saludaron, y eso es lo importante, y eso fue en el marco de este acto de cambio de mando”.



La ministra calificó los cuestionamientos como parte de una estrategia reiterada de la oposición: “El resto yo lo tomo como una crítica que no es nueva, que es parte de la oposición en general, busca maneras de criticar las giras internacionales del Presidente de la República, no por lo que es realmente importante, sino por las cosas que son más bien superfluas”.



Vallejo subrayó el valor histórico del gesto presidencial: “Lo importante es que el Presidente de la República asistió al cambio de mando en Bolivia, en un acto que es, diría yo, a esta altura histórico, porque las relaciones no eran las mejores y no teníamos hace 20 años un mandatario estrechando un vínculo con la autoridad boliviana, y esto lo está haciendo nuestro presidente”.

Beneficios diplomáticos tras el encuentro



Vallejo destacó los beneficios diplomáticos que se abren tras el encuentro: “Eso es lo importante, porque nos va a habilitar un mejor trabajo, una mejor agenda que la que hemos tenido hasta el momento, con el país vecino, justamente para seguir fortaleciendo las acciones para enfrentar la migración irregular, el crimen organizado, la delincuencia, entre otras agendas que hemos estado desplegando en la región”.



Además, mencionó otros ejes de cooperación internacional: “Mejorar relaciones comerciales también con otros países vecinos, seguir combatiendo la crisis climática, a propósito de la participación del Presidente de la COP30 en Belém do Pará, en Brasil. Ahí está lo de fondo, en general”.



Finalmente, Vallejo cerró con una crítica a la oposición por el tipo de debate que instala: “No escuchamos opiniones sobre los temas de fondo de la oposición y más bien críticas sobre temas que no son tan relevantes”.