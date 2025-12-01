Vallejo responde a críticas de Jara y Kast: “Esperamos que la migración no sea un botín electoral”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió la tarde de este lunes a la reunión bilateral con el gobierno peruano a raíz de la situación migratoria en el norte.
Vallejo abordó las críticas de la candidata oficialista, Jeannette Jara, y del abanderado republicano, José Antonio Kast, apuntando a que buscan diferenciarse de la actual administración.
Según consignó 24Horas, la ministra detalló que se trató de una reunión “exitosa” y agregó que “se tomaron algunos acuerdos de medidas que van a seguir evaluando para su implementación, para que esta sea lo más efectiva posible”.
Sin embargo, no ahondó en los pormenores, “no me puedo entrar en detalle porque por respeto, insisto, a la evaluación técnica que se tiene que hacer por parte de ambos estados de la implementación de las medidas que se han evaluado. Justamente porque no quiero generar especulaciones o expectativas que no se puedan cumplir”.
En relación con las críticas por el manejo del Gobierno en la crisis migratoria de los candidatos Kast y Jara dijo que, “en periodo electoral se dan estas críticas y es posible que sigan sucediendo“.
Añadió que “las candidaturas que aspiran a la presidencia de la república evidentemente siempre buscan diferenciarse de la administración actual, para justificar por qué pueden ser una mejor alternativa. Y eso es parte del contexto electoral”.
“Nosotros esperamos siempre que la migración no sea un botín electoral, sino que sea un tema de responsabilidad concreta”, enfatizó.