Vallejo responde por uso de auto fiscal en actividades partidistas

La vocera de Gobierno dijo que han “pedido reevaluar porque estamos muy tranquilos de que tenemos los antecedentes suficientes para poder subsanar también estas observaciones pendientes”.

Patricia Schüller Gamboa
La vocera de Gobierno, Camilla Vallejo, se refirió a las observaciones detectadas por la Contraloría General de la República respecto al uso del auto fiscal en actividades partidistas.

“La Contraloría había hecho 17 observaciones a este ministerio, todas han sido subsanadas. Por ejemplo, en un caso donde tuvimos una reunión con una junta de vecinos, pudimos incorporar los antecedentes que subsanaron esa observación y nos quedan estas últimas”, indicó.

Añadió que han “pedido reevaluar porque estamos muy tranquilos de que tenemos los antecedentes suficientes para poder subsanar también estas observaciones pendientes”.

“Hay funciones que son propias de nuestra labor”

Explicó que “hay funciones que son propias de nuestra labor. Cuando los partidos oficialistas de nuestra coalición o del gobierno que sea nos extienden invitaciones para participar de los actos de sus aniversarios, es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos, del comité político, asistamos a estos actos”.

“Sin perjuicio de eso, nosotros estamos enviando todos los antecedentes para el proceso de reevaluación, estamos muy tranquilos de que aquí todo nuestra actividad se ha ajustado a la normativa vigente y en el marco además de nuestras funciones”, añadió.

