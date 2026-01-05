Vallejo: “Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperarla”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la postura del Ejecutivo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.



“Nuestro Gobierno lo que ha hecho es defender la tradición diplomática, ningún país puede intervenir o atacar militarmente a otro, sea salvo cuando se trata de una legítima defensa. Y lo que ha sucedido con el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano vulnera ese derecho internacional”, indicó.



Vallejo añadió que Venezuela “lamentablemente ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperarla y eso es grave para toda América Latina”.



“No podemos dejar de señalar a quienes pretenden imponer la ley del más fuerte y pasar por encima de todas las convenciones internacionales”, recalcó.



La secretaria de Estado sostuvo que “así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”.



“Hay que abrir los ojos, nos lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando. Lo que nos están diciendo y sienten es que, por tener la fuerza suficiente, pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero”, subrayó.