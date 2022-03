Vallejo y presos políticos mapuche: “Es complejo, no se restringe a un titular”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este viernes a la primera semana en el cargo del Presidente Gabriel Boric y abordó la visita interministerial a La Araucanía, la cual incluyó el fallido viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad autónoma de Temucuicui.



Vallejo remarcó que “nuestra tarea fundamental es reparar, es el diálogo, fortalecer la democracia, poder reencontrarnos como sociedad”. En esa línea, destacó “la labor de la cartera del Ministerio de Economía, en la línea de empezar a trabajar con las pymes. En primer lugar, las que se vieron afectadas en la ‘Zona Cero’ respecto al estallido y la revuelta popular, pero también con todas las pymes de nuestro país que requieren atención”.



Asimismo, resaltó “el levantamiento de las querellas, y prontamente el trabajo que se va a hacer en materia de reparación a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”.



Concretamente sobre la visita a La Araucanía, afirmó que si bien “el foco de la atención ha estado en la visita a Temucuicui, la agenda en La Araucanía fue mucho más amplia que eso”.



“Sin lugar a dudas vamos a seguir desplegándonos en La Araucanía, el diálogo es lo que nosotros vamos a querer potenciar y fortalecer, y todas las mejoras que propicien mayor entendimiento con nuestros pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche, que tiene una profunda y legítima desconfianza con el Estado chileno, con el sistema de justicia”, añadió.



Ante las acusaciones de descoordinación dentro del Gobierno, la titular de la Segegob respondió: “Quiero insistir y como lo dijo el general de Carabineros también, hubo planificación policial, tuvo semanas de preparación, aquí hubo planificación. Y efectivamente hay cosas que pueden surgir en el camino. Todos hemos dicho, como Gobierno, y la ciudadanía que votó por nosotros sabe que esto no iba a ser fácil, pero lo importante es enfrentar con valentía, con convicción e insistir que nuestro camino está trazado”.



“Hay cosas que probablemente nos vamos a enfrentar y, como dijo el Presidente, vamos a cometer errores, pero necesitamos también la colaboración de todos los sectores. Más que amenazas, más que anuncios de fiscalizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpelaciones, en esta primera de más de 200 semanas que vamos a tener como Gobierno, (necesitamos) mayor ánimo de colaboración”, complementó.



Sobre el incidente que afectó a la ministra Siches, Vallejo explicó que “nosotros teníamos pensado y el equipo del Ministerio del Interior con los otros ministerios, que esta es una visita a una familia, no es a las comunidades. Cuando se visita a las comunidades se requieren mayores protocolos para el ingreso y la conversación con ellos, y con distintos líderes, los loncos. Esta invitación es muy acotada, una invitación acotada una familia con la cual se planificó la entrada”.



“Podrán surgir más cosas, pero vamos a irlas enfrentando, en conjunto, en colectivo. Somos un equipo, nos estamos apoyando para hacer de mejor manera las cosas que tenemos contempladas en el programa”, añadió.



Por otro lado, la ministra se refirió a las recientes declaraciones relativas al concepto de presos políticos mapuche, utilizado por Siches y luego matizado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



“Aquí no hay diferencias, se ha tratado de instalar que hay una mirada distinta entre la Subsecretaría del interior y el Ministerio del Interior. Lo que ha dicho el subsecretario del interior es algo de toda lógica respecto a la institucionalidad judicial, ese calificativo no aplica”, indicó la vocera.



Luego recalcó que “tenemos desde el punto de vista político un problema que es mucho más complejo y que no se restringe a un titular, hay que entender la complejidad del asunto. Estamos buscando darle una respuesta integral y compleja a un problema que es complejo. Hay reivindicaciones de los pueblos originarios, hay desconfianza respecto al sistema Judicial porque han habido situaciones de presos políticos”.



En esa línea, apuntó al “caso que lo ha mencionado muy bien el ministro Giorgio Jackson, con la machi Francisca Linconao es real”. .



“Tratemos de no restringirnos a titulares porque eso no va a solucionar el problema que tenemos que es de desconfianza, de separación y no de reencuentro. No hay diferencias aquí”, cerró.