Vaticano se resta de la Junta de Paz para Gaza convocada por Trump

El Vaticano confirmó este martes que no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así lo informó el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

La declaración se produjo al finalizar un encuentro en la embajada de Italia ante la Santa Sede. Allí, Parolin explicó ante la prensa que el Vaticano decidió restarse de la instancia debido a su “naturaleza particular, que evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”.

El 21 de enero pasado, el Vaticano había señalado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense. En ese momento, la propuesta se encontraba en evaluación.

“Hemos tomado nota de que Italia participará como observador”, afirmó Parolin. Además, advirtió que existen “puntos que dejan un poco perplejos” y “puntos críticos que necesitarían ser aclarados”.

El cardenal agregó que, si bien “lo importante es que se esté intentando dar una respuesta”, para la Santa Sede todavía hay “cuestiones que deberían ser resueltas”.

La Junta de Paz celebrará este jueves su primera reunión en Washington. Está prevista la asistencia de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los mandatarios de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

Posturas divididas ante la convocatoria

Países como Francia, España y Suecia optaron por rechazar la invitación a la cita en Estados Unidos.

En contraste, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió la decisión de su país de asistir. Aseguró que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y sostuvo que una ausencia sería “políticamente incomprensible”. No obstante, no precisó quién encabezará la delegación italiana en la reunión.