Vehículo municipal se volcó: persecución que cruzó varias comunas de la RM terminó con cuatro detenidos

Cuatro asaltantes, tres de ellos menores de edad, fueron detenidos tras una persecución policial que se extendió entre las comunas de Las Condes y La Florida. El operativo, en este contexto, se originó luego de un portonazo frustrado registrado durante las últimas horas.

En primera instancia, la banda delictual intentó concretar un portonazo en Las Condes, aunque no logró su objetivo. A partir de ese momento, además, se activaron coordinaciones para dar con los responsables.

Con ese fin, se desarrolló un cruce de información entre equipos de seguridad municipal de Ñuñoa y Las Condes. De esta manera, se logró ubicar el vehículo involucrado. Posteriormente, funcionarios de Ñuñoa iniciaron una persecución tras identificar a los sospechosos.

Luego, el seguimiento continuó con apoyo de Carabineros y se extendió hasta la comuna de La Florida. En ese marco, en la intersección de Santa Amalia con Colombia, un vehículo municipal colisionó con el automóvil de los delincuentes, marcando un punto crítico del operativo.

Como consecuencia del impacto, el vehículo municipal volcó y destruyó el portón de una vivienda, siendo el más afectado.

“Sentimos el golpe y el estruendo. Fue una cosa muy larga”, señaló el propietario del inmueble a Radio Biobío.

Tras el choque, los delincuentes impactaron contra un árbol y, posteriormente, fueron detenidos por Carabineros, según confirmó el teniente Daniel Luengo. En este sentido, el procedimiento permitió controlar rápidamente la situación.

Asimismo, en el interior del vehículo se encontró un arma prohibida marca Bruni, lo que agrava la situación judicial de los involucrados.

Finalmente, el funcionario municipal resultó solo con lesiones leves, pese a la gravedad del accidente. Por otra parte, los detenidos, de 14, 15, 16 y 18 años, cuentan con antecedentes policiales y serán formalizados en las próximas horas.