Vicepresidente de la Cámara: “Permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

Eric Aedo (DC) sostuvo que “la permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible. Uno puede entender desde lo humano la situación que se ha producido, pero desde el punto de vista político y ético es impresentable”.

Patricia Schüller Gamboa
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), dijo que mantener en el cargo a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras la controversia generada por la operación de urgencia efectuada su madre el día 23 de diciembre, resulta insostenible.

“La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible. Uno puede entender desde lo humano la situación que se ha producido, pero desde el punto de vista político y ético es impresentable”, dijo.

“Priorizar a la propia familia en el ejercicio del cargo en una atención médica, mientras otros continúan en la lista de espera (…), con una persona que falleció por no haber sido atendida, la situación política de la ministra se hace insostenible”, dijo Aedo, y agregó que “hay elementos que ameritan una investigación de oficio de la Fiscalía”.

“Esta situación daña severamente la imagen de la ministra y el Gobierno del Presidente Boric. Al final, deja la sensación de ayudar a los tuyos, de que los tuyos tienen prioridad sobre el resto de los chilenos. Es un daño enorme al gobierno”, explicó el legislador.

“En ese sentido, debiese tomar una decisión drástica que ayude a paliar el dolor y la indignación que esto ha provocado. Es momento de que la ministra dé un paso al costado. Si no lo quiere dar, el Presidente debe exigir la renuncia”, finalizó el diputado DC.

El Colegio Médico, en tanto, solicitó una investigación imparcial de los hechos. “En este contexto, consideramos indispensable que todos los antecedentes del caso, tanto clínicos como administrativos, sean plenamente esclarecidos a través de una investigación imparcial, que permita establecer con claridad cómo se definió la priorización de la cirugía, si los procedimientos se ajustaron a los protocolos vigentes y dónde radican las eventuales responsabilidades”.

