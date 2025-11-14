Vidal: “Pase lo que pase, la derecha estará unida el domingo en la noche”

Francisco Vidal, exministro y expresidente del directorio de TVN, se refirió al panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.



En conversación con Radio Infinita, Vidal dijo que “la clave del triunfo de Jara en la segunda vuelta, con todos, pero sobre todo con Kast y Kaiser, es recuperar el voto popular perdido”.



Añadió que “hay dos dramas en el mundo popular: la inseguridad y que no llegan a fin de mes. El enfoque de Kast, Kaiser y en menor medida de Matthei es la seguridad; el nuestro debería ser llegar a fin de mes en un barrio seguro”.



“Si tú en un mes le hablas a ese mundo, porque no vamos a cambiar ni un solo voto en Vitacura. A ese mundo, Cerro Navia, San Ramón, Lo Espejo, de que esta candidatura es barrio seguro, pero que usted llegue a fin de mes, ahí está la clave”, indicó.



Además, calificó de “una barbaridad”, los cánticos contra Carabineros que se escucharon durante el cierre de campaña de Jeannette Jara en la comuna de Maipú. “Y por eso que, en Valparaíso, que fue muy buena la concentración, lo controlaron”, precisó.



Por otro lado, Vidal dijo que “la posibilidad de que el domingo en la noche en los tres comandos de derecha se distribuyan el armonyl a partir de las 6 de la tarde es alta, porque lo que ha pasado (…) es que Kaiser sube harto, cada voto de Kaiser es uno menos de Kast”.



Pese a ello, el exministro manifestó que “yo les garantizo que el domingo en la noche o el lunes en la mañana la derecha va a estar completamente unida en torno a quien sea. Puede haber algún matiz”.