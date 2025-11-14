Home Nacional "vidal: “pase lo que pase, la derecha estará unida el domingo en l..."

Vidal: “Pase lo que pase, la derecha estará unida el domingo en la noche”

El exministro, en conversación con Radio Infinita, dijo que “la clave del triunfo de Jara en la segunda vuelta, con todos, pero sobre todo con Kast y Kaiser, es recuperar el voto popular perdido”.

Patricia Schüller Gamboa
Francisco Vidal, exministro y expresidente del directorio de TVN, se refirió al panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

En conversación con Radio Infinita, Vidal dijo que “la clave del triunfo de Jara en la segunda vuelta, con todos, pero sobre todo con Kast y Kaiser, es recuperar el voto popular perdido”.

Añadió que “hay dos dramas en el mundo popular: la inseguridad y que no llegan a fin de mes. El enfoque de Kast, Kaiser y en menor medida de Matthei es la seguridad; el nuestro debería ser llegar a fin de mes en un barrio seguro”.

“Si tú en un mes le hablas a ese mundo, porque no vamos a cambiar ni un solo voto en Vitacura. A ese mundo, Cerro Navia, San Ramón, Lo Espejo, de que esta candidatura es barrio seguro, pero que usted llegue a fin de mes, ahí está la clave”, indicó.

Además, calificó de “una barbaridad”, los cánticos contra Carabineros que se escucharon durante el cierre de campaña de Jeannette Jara en la comuna de Maipú. “Y por eso que, en Valparaíso, que fue muy buena la concentración, lo controlaron”, precisó.

Por otro lado, Vidal dijo que “la posibilidad de que el domingo en la noche en los tres comandos de derecha se distribuyan el armonyl a partir de las 6 de la tarde es alta, porque lo que ha pasado (…) es que Kaiser sube harto, cada voto de Kaiser es uno menos de Kast”.

Pese a ello, el exministro manifestó que “yo les garantizo que el domingo en la noche o el lunes en la mañana la derecha va a estar completamente unida en torno a quien sea. Puede haber algún matiz”.

Matthei: “Al 95% de los chilenos le importa un pito” una eventual foto con Kast y Kaiser tras los resultados del domingo
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Articulos Relacionados

Triunfo
Tras el receso: ¿Cuándo se juega la fecha 28 del Campe...

Luego de la pausa por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales, el certamen de Primera División volverá dentro de unos días, con una jornada en la que los equipos que luchan por la permanencia jugarán en simultáneo.

Leer mas
Nacional
Sobreseen al Presidente Boric por contratar abogado pa...

Según informó Radio Biobío, la Presidencia de la República fichó en enero pasado a Jonatan Valenzuela Saldías mediante un trato directo por alrededor de $13.800.000, con el fin de que representara a Boric en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Millie Bobby Brown contesta a un fotógrafo que ...

La alfombra roja de la premiere de la quinta y última temporada de Stranger Things, celebrada en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, estuvo marcada por la controversia no confirmada y los gestos de cariño entre sus protagonistas. El evento generó una polémica para Millie Bobby Brown. En pleno photocall, un fotógrafo le pidió sonreír, a lo que la actriz, visiblemente molesta, espetó: “¿Sonríe? ¡Sonríe tú!”.

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
