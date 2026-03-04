Montse Jorba es doctora en Química y lidera el área de Biorecursos y Tecnologías Agroalimentarias de Leitat. Este centro tecnológico, con más de un siglo de trayectoria, es uno de los referentes en Europa en investigación aplicada. La especialista encabeza proyectos de I+D+i enfocados en nuevas soluciones alimentarias. Su trabajo se centra en el desarrollo de ingredientes para consumo humano y animal, nutrición vegetal y proteínas alternativas.