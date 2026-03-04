Subsidio DS1 Tramo 1: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares hay que estar para postular?

Las familias que no son dueñas de una vivienda y cuentan con capacidad de ahorro, tienen la posibilidad de postular al Subsidio DS1 Tramo 1, beneficio que financia parte importante del valor de un inmueble.

Este subsidio permite acceder a una ayuda económica para comprar una casa o departamento (nuevo o usado) de un valor máximo de 1.100 Unidades de Fomento (UF).

Eso sí, el tope puede aumentar a 1.200 UF, en caso de que el inmueble se ubique en:

Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.

Provincias de Chiloé y Palena.

Comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.

¿En qué tramo del Registro Social de Hogares hay que estar?

Para postular al Subsidio DS1 Tramo 1, hay que estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica.

Por su parte, las personas adultas mayores pueden pertenecer hasta el 90% más vulnerable de la población, según el RSH.

En cuanto a los demás requisitos para postular, estos corresponden a:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente.

Las personas postulantes extranjeras deberán contar con su Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella deberá constar su residencia definitiva; una fotocopia de ella deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la Residencia Definitiva será verificada y proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

En caso de postular colectivamente el grupo debe: Tener un mínimo de 10 integrantes, postular a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.

El beneficio entrega hasta 750 UF, que permiten cubrir una parte de la compra del inmueble. El resto se puede pagar con su ahorro, crédito hipotecario y/o recursos propios.

Cabe destacar que la postulación se realiza mediante el sitio oficial del Minvu, ingresando con ClaveÚnica, o de manera presencial en oficinas del Serviu, cuando el proceso se encuentre abierto.