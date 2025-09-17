Cerca de 1.600 turistas, entre ellos decenas de extranjeros, fueron evacuados del área de Machu Picchu, en el sureste de Perú, tras quedar varados por una protesta de pobladores que derivó en choques con la policía. A la ciudad prehispánica inca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983, los visitantes, unos 6.500 diarios, llegan por medio de un tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.