Todo apunta a que Estados Unidos fue responsable del ataque contra una escuela en Irán que el pasado sábado dejó más de 160 víctimas mortales. Según una investigación preliminar llevada a cabo por el propio Pentágono, es “probable” que las fuerzas estadounidenses el proyectil que alcanzó el centro educativo de niñas. La investigación todavía no ha concluido, así que, aunque el informe señala al país norteamericano como el principal responsable de la tragedia, los mandos militares no descartan que surjan nuevas pruebas que pudieran eximirse de responsabilidad.