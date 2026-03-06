Qué hacer en Santiago: dónde comer las mejores papas fritas en cono

Las papas fritas en cono se han convertido en una de las opciones más populares de comida al paso en la capital. Este formato, que combina papas con distintos toppings y salsas, se puede encontrar en varios locales de la Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres probar algo rápido, contundente y perfecto para compartir o comer mientras recorres la ciudad, estos lugares ofrecen distintas versiones de papas fritas en cono con combinaciones que van desde carnes y queso hasta salsas especiales.

Qué hacer en Santiago: papas fritas cargadas con carne, queso y salsas

D’Poyo

Dirección: P.º Estado 23, Santiago, Región Metropolitana.

Dirección: Huérfanos 859, Santiago, Región Metropolitana

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar papas fritas en cono, D’Poyo se ha convertido en uno de los locales que llama la atención por su formato de super conos. Aquí solo eliges un cono de papas fritas acompañado de distintas preparaciones y salsas, en una opción pensada para comer al paso.

Entre las alternativas destacan conos con pollo a la mostaza, ají de gallina, carne mechada y lomo saltado. También hay versiones con alitas de pollo bañadas en diferentes salsas, como acevichada, maracuyá, salsa dragón o barbecue.

Cada super cono incluye además una bebida, convirtiéndose en una opción contundente para quienes quieren disfrutar este formato de papas fritas en cono.

Crunchy Papas

Dirección: Av. Nueva Providencia 2020, Providencia, Región Metropolitana.

En su carta puedes encontrar distintas preparaciones de papas fritas naturales acompañadas con ingredientes y salsas. Entre las más populares están las papas cheddar tocino, que combinan papas con queso cheddar y tocino, y las papas mechosa, que incluyen carne mechada, cebolla y salsa a elección.

También cuentan con opciones como las papas chili cheddar, que mezclan papas fritas con chili con carne y queso cheddar, además de las papas salseras, que vienen con tres salsas diferentes para acompañar.

El local también ofrece preparaciones como papas rellenas y alitas de pollo, ampliando las opciones de comida al paso.

Qué hacer en Santiago: conos de papas fritas para comer al paso en la capital

Cafe Cat Paw

Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 333, Región Metropolitana.

Este local pertenece a Okinawa Comida y se encuentra dentro del Boulevard Alameda 333, a pasos del Metro Universidad Católica. En su carta destacan los conos de papas fritas, disponibles en dos tamaños: cono mediano y cono grande.

Además de las papas fritas, el lugar también ofrece otros productos como kimbap, gohan, baos, tés frutales, chocolates artesanales y dulces japoneses. También es un local donde se puede pagar con Junaeb, lo que lo convierte en una opción conveniente para estudiantes.

The Fry Club

Dirección: Av. Independencia 565, Independencia, Región Metropolitana.

Este local se especializa en papas fritas crujientes acompañadas de distintos ingredientes y salsas. Entre sus opciones destacan combinaciones como papas con mechada y salsa guasaca. También ofrecen alternativas como el combo pepperoni, que incluye papas fritas acompañadas con pepperoni y queso cheddar derretido.

Estas preparaciones convierten a The Fry Club en una opción ideal para quienes buscan probar papas fritas con distintos toppings en su recorrido para descubrir qué hacer en Santiago.

@larutadelpaladar Atención fanáticos de las papas fritas 🫵🏼, les traigo un datazo: The Fry Club es un lugar con crujientes papas fritas y exquisitos toppings. Fui a la sucursal del mall barrio independencia y quedé 👁️👄👁️, estaban exquisitas, no sabría decir ni cuál de todas me gustó más AJAJ. y eran tantas papitas que al final me dieron una cajita para llevarme todo ♥️, fueron muy amables. gracias @The Fry Club CL • • • #papasfritas #toppings #santiago #foodtiktok #fypppp ♬ The Fate of Ophelia – Taylor Swift

El Engranaje

Dirección: San Antonio 389, Santiago, Región Metropolitana.

Otra parada para quienes buscan papas fritas en cono en Santiago es El Engranaje, donde las papas fritas se sirven en conos de distintos tamaños y se pueden acompañar con diversas salsas o toppings. Entre las opciones destacan combinaciones como papas con mechada, pollo salteado, cerdo ahumado o boloñesa, además de versiones con ingredientes como champiñones, vienesas salteadas, cebolla caramelizada y cebolla crispy.

También tienen versiones más completas con acompañamientos como tequeños de queso, aros de cebolla o nuggets veganos.