Renato Gobbetto, nacido en Treviso en 1964, exbanquero ahora jubilado, es un reconocido criador aficionado de tortugas. Tiene una pasión decididamente fuera de lo común: vive con 400 tortugas. Y desde que ya no va a la oficina, “son las más felices, me tienen todo para ellas” La historia comienza en 2009, cuando él y su mujer compran una casa con jardín.