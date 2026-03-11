El jefe de la Casa Blanca reiteró su evaluación sobre la capacidad naval de Irán. “Prácticamente toda su armada ha desaparecido”, insistió el presidente estadounidense al referirse al resultado de la ofensiva. El mandatario republicano también cuestionó la eficacia de la flota iraní. “No sabía que esa armada fuera tan grande. Diría que era grande e ineficaz”, señaló Trump al comentar la magnitud de las fuerzas navales de Teherán.