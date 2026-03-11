Qué hacer en Santiago: dónde armar tu propio gohan

Los gohan se han vuelto una opción cada vez más popular para quienes quieren un plato rápido y sabroso. Suele llevar base de arroz de sushi y se acompaña con ingredientes como la proteína a elección, las cuales suelen ser el salmón, camarón y pollo, además de agregarle palta, verduras, queso crema y distintas salsas, creando combinaciones variadas que hoy se pueden encontrar en varios locales.

En la capital existen lugares donde puedes armar tu propio gohan o elegir entre distintas versiones ya preparadas. Desde restaurantes de sushi con bowls clásicos hasta propuestas nikkei y fusión que los presentan como poke, estos lugares son una buena alternativa si no sabes qué hacer en Santiago y quieres probar un bowl con ingredientes a tu gusto.

Qué hacer en Santiago: locales para disfrutar gohan con distintas combinaciones

Noah Sushi

1)Dirección: Av. Pedro de Valdivia 64, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: IV Centenario 979, local 104, Las Condes, Región Metropolitana.

3)Dirección: José Luis Araneda 20, 7750000 Ñuñoa, Región Metropolitana.

Noah Sushi es una de las alternativas donde puedes armar tu propio gohan combinando distintos ingredientes.

En su menú destacan distintas versiones de gohan, que son bowls de arroz acompañados de proteínas, verduras y salsas. Algunas opciones incluyen salmón, camarón furai, pollo teriyaki, champiñones salteados, palta, queso crema o cebollín, lo que permite crear combinaciones variadas según el gusto de cada persona.

Entre los más populares están preparaciones como Gohan Wantán, Gohan Tempura, Gohan Sake o Gohan Furai, todos con base de arroz y distintos toppings como salmón, camarón o pollo.

Yoi Sushi

Dirección: Luis Frez Magallanes 3320, Puente Alto, Región Metropolitana.

Dentro de su carta destacan varias versiones, como el gohan de pollo, que incluye base de arroz con cebollín, palta y pollo apanado, mientras que el gohan de camarón combina arroz con camarón tempura, champiñones, palta y un toque de queso crema.

También cuentan con opciones como el gohan vegetal, preparado con palmito, queso, champiñones y palta, además del gohan fusión, que mezcla pollo crispy con palta, queso crema, pasta dinamita, salsa spicy, salsa teriyaki, ciboulette, sésamo y merkén.

Gracias a estas combinaciones, el local se posiciona como una alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar un gohan con ingredientes variados.

Qué hacer en Santiago: pokes y gohan con estilo nikkei y fusión

Socios por el Sushi

Dirección: Food Park, Pío Nono 235, Bellavista, Región Metropolitana.

En este local puedes encontrar preparaciones con base de arroz de sushi al que se le agregan distintos ingredientes como pollo crispy, salmón o camarón, además de toppings como palta, queso crema, cebollín y sésamo, junto con salsas a elección. Este formato permite crear combinaciones distintas según los ingredientes que prefieras.

El lugar forma parte del circuito gastronómico de Bellavista, un barrio conocido por su oferta de comida rápida. Por eso, se convierte en una opción interesante para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren comer un gohan.

@claudio_gonzalez_ritchie Fui a Socios por el Sushi, en Pío Nono 235 dentro del Patio Food Familia Park, y la relación precio–calidad me sorprendió 🍣🔥 Probé un Gohan por $5.500 que estaba deluxe. La promo de 60 piezas por $18.800 es ideal para compartir, y el Sushi Burger por $5.500 es perfecto si querís algo distinto. El lugar es pequeño pero acogedor, y el patio tiene juegos gratuitos para los niños, así que podís comer tranquilo mientras ellos se entretienen 🎉 Si andái por Bellavista o Providencia y querís comer rico sin gastar de más, es un buen dato. #MePasaronElDato #WenoWenoWeno #Deluxe #DeOtroLevel #SushiChile ♬ sonido original – Claudio Gonzalez

Arigato Sushi

Dirección: Encomenderos 65, Las Condes, Región Metropolitana.

Si quieres armar un bowl al estilo japonés, en Arigato Sushi puedes encontrar una versión nikkei de los clásicos gohan, aunque aquí se presentan en formato poke.

El local está ubicado en el nivel -2 del Mercado Urbano Tobalaba y en su carta destacan varios pokes con base de arroz de sushi y combinaciones de ingredientes frescos. Entre ellos está el poke sake, que mezcla salmón, palta, camote, quinoa y salsa acevichada, el poke acevichado, con pescado del día, verduras y una emulsión de huacatay y el poke vegano, que combina verduras frescas con tofu y salsa acevichada.

El concepto del local gira en torno a una barra 360°, donde los comensales pueden ver el proceso de preparación en vivo mientras los cocineros arman cada plato frente a ellos.