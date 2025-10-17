El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras su llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que acordó que “la próxima semana se celebrará una reunión entre nuestros asesores de alto nivel” en un lugar “por determinar”, y después se encontrarán ambos líderes “en un lugar acordado, Budapest (Hungría), para ver si podemos poner fin a esta ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania”.