El centro de Dubái se convirtió este jueves en un nuevo escenario del conflicto regional que ha marcado las últimas dos semanas. Varias explosiones se registraron durante la mañana en la capital comercial de los Emiratos Árabes Unidos. El episodio ocurre en medio de una escalada de hostilidades en Medio Oriente, situación que ha elevado la tensión internacional durante los últimos días.