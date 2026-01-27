Home Internacional video: un pueblo de sicilia queda al borde de un preci...
VIDEO: Un pueblo de Sicilia queda al borde de un precipicio por un deslizamiento de tierras
Un deslizamiento de tierra en la localidad siciliana de Niscemi provocó la evacuación de más de 1.500 residentes, según informaron las autoridades locales. El fenómeno comenzó el domingo por la noche, pero su impacto continuó desarrollándose durante toda la jornada del lunes, obligando a los servicios de emergencia a mantener la alerta máxima en la zona.