Violento robo a familia en Independencia: 10 sujetos armados ingresaron a su domicilio y los intimidaron

Diez sujetos armados ingresaron durante la madrugada a una vivienda en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, e intimidaron a una familia para concretar un robo.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Ecuador, hasta donde llegó el grupo de delincuentes para irrumpir violentamente en el domicilio.

Según explicó el subcomisario Gabriel Valdés, de la Biro Sur, los antisociales intimidaron con armas de fuego al grupo familiar. Los sujetos exigieron la entrega de distintas especies y dinero en efectivo, generando un escenario de alta tensión al interior de la vivienda.

Tras cometer el robo, los autores del delito cargaron el botín en un vehículo perteneciente a las víctimas y huyeron del lugar a bordo de este. Hasta ahora, desde la policía civil no se han reportado personas heridas producto del asalto.

Respecto a las diligencias en curso, Valdés señaló que “La Brigada de Robos Sur se encuentra realizando distintas diligencias, tanto en el sitio del suceso como en otros puntos de interés, con la finalidad de establecer el paradero del vehículo y de los antisociales”.