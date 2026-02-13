Home Nacional "violento robo a familia en independencia: 10 sujetos armados ingr..."

Violento robo a familia en Independencia: 10 sujetos armados ingresaron a su domicilio y los intimidaron

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Ecuador, hasta donde llegó el grupo de delincuentes para irrumpir violentamente en la vivienda.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Violento robo a familia en Independencia: 10 sujetos armados ingresaron a su domicilio y los intimidaron

Diez sujetos armados ingresaron durante la madrugada a una vivienda en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, e intimidaron a una familia para concretar un robo.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Ecuador, hasta donde llegó el grupo de delincuentes para irrumpir violentamente en el domicilio.

Según explicó el subcomisario Gabriel Valdés, de la Biro Sur, los antisociales intimidaron con armas de fuego al grupo familiar. Los sujetos exigieron la entrega de distintas especies y dinero en efectivo, generando un escenario de alta tensión al interior de la vivienda.

Tras cometer el robo, los autores del delito cargaron el botín en un vehículo perteneciente a las víctimas y huyeron del lugar a bordo de este. Hasta ahora, desde la policía civil no se han reportado personas heridas producto del asalto.

Respecto a las diligencias en curso, Valdés señaló que “La Brigada de Robos Sur se encuentra realizando distintas diligencias, tanto en el sitio del suceso como en otros puntos de interés, con la finalidad de establecer el paradero del vehículo y de los antisociales”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Este viernes comienza pago con tarjetas bancarias en M...

El ministro Juan Carlos Muñoz señaló que “la incorporación de esta nueva opción de pago nos permite entregarles a los usuarios de Metro y el Tren Nos-Estación Central de EFE más facilidades para acceder al sistema. Añadió que en esta primera etapa Pago Ágil no estará disponible en buses.

Leer mas
Internacional
Delcy Rodríguez anuncia elecciones “libres y jus...

“Tendremos elecciones en este país, justas y libres, por supuesto”, destacó la presidenta interina del país durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC en la que destacó que su país celebra comicios “constantemente”.

Leer mas
Nacional
Presidente Boric encabeza firma del nuevo CEOL del Sal...

La actualización de este contrato, inicialmente otorgado por el Estado a Codelco en 2018, se da en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Así, se incorpora una nueva visión de desarrollo productivo, con involucramiento del territorio y las comunidades.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/