Vivanco concurre a votar y defiende su “seriedad” en el trabajo como jueza

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó este domingo a su local de votación y se refirió al caso Muñeca Bielorrusa, investigación que mantiene en prisión preventiva a Gonzalo Migueles, su pareja, Mario Vargas y Eduardo Lagos.



En ese contexto, afirmó: “Aquí nadie se ha reído del país. Yo he sido una persona muy seria”.



“El que se puede reír de todo el país son otro tipo de personas. Aquí nadie se ha reído de nadie y yo por lo menos siempre mi trabajo lo hice seriamente y consta porque yo intervine en más de seis mil fallos”, sostuvo.



Consultada por las acusaciones de corrupción indicó que “no se puede usar a una persona como chivo expiatorio de la corrupción de otro. Cuando se dice de alguien que es corrupto hay que probarlo”, anunciando que presentará un análisis de sus cuentas.



Agregó que “yo estoy preparada para todo. Lo que quisiera sí es que no sea el show mediático que ha sido lo anterior y realmente se vea en derecho el tema”.



Finalmente, cuestionó el proceso de remoción en su contra: “Yo tuve un proceso de remoción de un mes. Y, en consecuencia, la verdad es que yo siento que he sido muy maltratada en esto. Y no es un buen mensaje para las instituciones”.





