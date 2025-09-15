Voceros del comando de la candidata oficialista detallan gira “Jeannette Jara se mueve por Chile”

Con un espíritu dieciochero y en la antesala del inicio oficial de la campaña, las vocerías del comando de Jeannette Jara dieron a conocer las novedades de la gira “Jeannette Jara se mueve por Chile” y la planificación de las actividades de esta semana. El punto de prensa comenzó con payas, enmarcando el ambiente festivo y ciudadano.



La diputada Gael Yeomans (FA), vocera del comando de Jara, versó: “Jeannette Jara, nuestra candidata presidencial, también de la patria, servidora leal. De Conchalí agarró la pala y se puso a trabajar. No como José Antonio, que prefiere de las preguntas escapar. Jeannette Jara recorre Chile, porque escuchar es esencial, por eso aumentó las pensiones que José Antonio quiere quitar”.



Por su parte, el diputado Tomás Hirsch, vocero del comando, también en tono de paya, comentó que: “Jeannette Jara recorre Chile escuchando con pasión, porque en cada tarea siempre le pone el corazón. Desde el comando, la apoyamos con convicción, para que la hija del Cortijo, ¡gobierne nuestra nación!”.



Tras las payas, los voceros destacaron que, a dos días del inicio legal de la campaña, la gira de Jara ya ha recorrido prácticamente todas las regiones del país, con actividades en terreno que han privilegiado el diálogo ciudadano. “Esta semana, la candidata visitará Temuco y Padre Las Casas, con la última etapa en Valdivia reagendada, completando así un despliegue nacional de escucha y cercanía”, subrayó la diputada Yeomans.



En la misma línea, Hirsch destacó que el inicio de la campaña es una oportunidad para que todos los candidatos expongan con claridad sus propuestas de cara a la ciudadanía. “Hasta ahora hemos visto cómo algunos evaden responder al país, mientras Jeannette Jara ya ha demostrado con hechos su capacidad de construir acuerdos para un Chile mejor”, señaló. Por su parte, la parlamentaria frenteamplista destacó el despliegue territorial: “Nuestra candidata ha recorrido prácticamente todas las regiones, escuchando y dialogando con la gente”.



Yeomans también adelantó que el miércoles en Pedro Aguirre Cerda se dará inicio oficial a la campaña con un pie de cueca, y agregó que “en paralelo, estamos sistematizando los 26 encuentros técnicos y los diálogos sociales realizados hasta ahora, con miras a consolidar el programa en la primera semana de octubre”.



Respecto del carácter de la candidatura, Hirsch recalcó que “Jeannette Jara no viene a aprender, viene a gobernar, porque ya lo ha demostrado con avances como las 40 horas, el salario mínimo y la reforma de pensiones. Eso es lo que asegura gobernabilidad para el país”.



Finalmente, Yeomans emplazó a José Antonio Kast a dar respuestas claras: “Debe explicar qué significa su recorte de seis mil millones de dólares, qué va a pasar con las pensiones que mejorarían gracias al seguro social que él quiere derogar y qué implicancias tiene que uno de sus asesores haya estado ligado a la colusión de farmacias. Nuestra candidata responde de frente y con transparencia, él (Kast) aún no lo hace”.